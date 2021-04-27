В Киеве вандалы разбили остановку общественного транспорта

В Киеве неизвестные разбили павильон остановки общественного транспорта в Соломенском районе.

Об этом сообщил "Типичный Киев".

"Вчера на Отрадном (ул. Николая Василенко) кому-то не понравилась остановка", – говорится в сообщении.

Отметим, что жертвой вандалов стала новая стеклянная остановка, такие устанавливают в городе последние несколько лет.

В то же время, в комментариях под публикацией киевляне выразили свое недовольство участившимися случаями вандализма. Одна из пользователей отметила, что недавно разбили такой же павильон на проспекте Науки. Другие шутили, мол, в городе надо делать остановки из бетона, как в советские времена.

Напомним, а Киеве в ночь с 14 на 15 февраля вандалы разбили стекло на остановке троллейбусов "Майдан Незалежности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице неизвестные свалили велосипеды из пункта проката возле станции метро "Оболонь".