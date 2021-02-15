В центре Киева вандалы разбили остановку. Фото

В Киеве в ночь с 14 на 15 февраля вандалы разбили стекло на остановке троллейбусов "Майдан Незалежности".

На фото, опубликованном в сети, можно увидеть, что повреждена одна из секций. Когда отремонтируют остановку пока неизвестно.

Отметим, что столице постоянно фиксируются случаи вандализма. В частности, в столице в ночь с 29 на 30 декабря недалеко от станции метро "Берестейская" неизвестные облили краской памятник воинам АТО.

Кроме того, подобные факты отмечались и в других областях Украины. К примеру, в Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, которые освобождали город от российских оккупантов шесть лет назад.

В Белой Церкви Киевской области в ночь с 4 на 5 ноября неизвестные злоумышленники повредили памятник Небесной Сотне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Умани вандалы ночью похитили со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы.