В Киеве в санузле многоэтажки живет змея: животное бросил владелец, и оно ползает между квартирами. Видео

В Деснянском районе Киева в санузле многоэтажного дома обнаружили живую змею. Животное бросил на произвол судьбы хозяин, и оно живет в ведре.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Пресмыкающегося обнаружили на улице Лисковской (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ужасная история с Троещины. Как сообщают местные жители, змея заползла в санузел квартиры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пресмыкающееся ползает между квартирами и живет в ведре. Животное якобы бросил владелец. На опубликованном видео можно увидеть саму змею.

Напомним, в селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленького обессиленного и раненого олененка. Чтобы помочь ему, на место происшествия вызвали спасателей.

В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая несколько часов боролась за жизнь в ледяной воде. Животное доставили на берег и отогрели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева спасатели достали из стиральной машины живую змею. Как животное туда попало, неизвестно.

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