В Киеве в стиральной машине обнаружили живую змею. Фото

В Дарницком районе Киева спасатели извлекли из стиральной машины живую змею. Как животное туда попало, неизвестно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group на странице в социальной сети Facebook. Сейчас пресмыкающемуся ничего не угрожает.

"На проспекте Бажана из стиральной машинки деблокирована змея, которая неизвестным образом оказалась в квартире", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что спасатели частично разобрали стиральную машинку, чтобы достать пресмыкающееся. Его дальнейшей судьбой пока будут заниматься они. Обращался ли кто-нибудь по поводу исчезновения змеи, не сообщалось.

Добавим, что пользователи соцсети с удивлением отреагировали на эту новость: "о змее поразительная история. А где теперь она будет жить?", "змея в стиралке. + 1 фобия", "о змее это из фильма ужасов".

Напомним, в селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленького обессиленного и раненого олененка. Чтобы помочь ему, на место происшествия вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая несколько часов боролась за жизнь в ледяной воде. Животное доставили на берег и отогрели.

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