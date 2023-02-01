На Киевщине бойцы ГСЧС спасли собаку, которая несколько часов боролась за жизнь в ледяной воде. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку. Песик оказался в проруби и несколько часов цеплялся за лед, пытаясь вылезти из холодной воды.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока животному ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 1 февраля в 09:12 к ним поступило сообщение, что на водоеме по улице Водопийная в городе Белая Церковь в проруби уже несколько часов скулит собака.

"По прибытию спасателями было установлено, что собака находится в проруби на середине реки Рось. С помощью лодки и веревки спасатели подтащили животное на берег после чего передали неравнодушной местной жительнице для обогрева", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в понедельник, 2 января, собака провалилась под лед. К счастью, его спас неравнодушный мужчина. Инцидент произошел на Совских прудах в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленький обессиленный и раненый олененок. Чтобы помочь ему на место происшествия вызвали спасателей.

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