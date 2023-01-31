На Киевщине спасли раненого олененка, который оказался посреди замерзшего озера. Фото и видео

В селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленького обессиленного олененка. Чтобы помочь ему на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Животное передали врачам для оказания ему помощи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Спасатели выезжали на необычное событие. В спасении нуждался маленький раненый олененок, вероятно убегавший от лесных хищников, но обессилев упавший на льду посреди водоема в селе Бовкун", – рассказали в пресс-службе.

С помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга бойцы ГСЧС вытащили обессиленное животное на берег. Ее согрели, замотав в одеяло, и не теряя времени отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.

Напомним, в Голосеевском районе Киева заметили бегущего во дворах многоэтажных домов оленя. Животное не подходило близко к людям, а при приближении к нему граждан – убегало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 2 января, собака провалилась под лед. К счастью, его спас неравнодушный мужчина. Инцидент произошел на Совских прудах в столице.

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