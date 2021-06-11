В Киеве в честь Героя Украины Максима Шаповала переименовали сквер

В Киеве один из городских скверов переименовали в честь Героя Украины разведчика Максима Шаповала. Такое решение было принято 10 июня на заседании сессии Киевского городского совета.

Как сообщили в пресс-службе Главного управление разведки Министерства обороны Украины, зеленая зона расположена в Соломенском районе столицы, на Воздухофлотском проспекте, 11-13. Это решение поддержали большинство депутатов Киевсовета.

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Максим Михайлович Шаповал родился 6 июля 1978 года в городе Винница в семье военного летчика.

После учебы в школе, он, как и его отец и дед, выбрал профессию военного – закончил Военный институт Национального технического университета Украины и начал службу в воинских частях разведки. Принимал участие в миротворческих операциях, а перед началом войны на востоке Украины возглавил специальный резерв Главного управления разведки Минобороны.

В составе ВСУ освобождал несколько оккупированных украинских городов. Организовывал и проводил работу по разоблачению кадровых военнослужащих оккупационных войск РФ, которые вели боевые действия против украинских воинов.

Погиб 27 июня 2017 в результате террористического акта, спланированного российскими спецслужбами. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Указом Президента Украины от 7 сентября 2017 № 264/2017 за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Шаповалу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве коммунальные службы за последние несколько лет обновили 494 парка и сквера. Еще почти 500 зеленых зон получили такие статусы.