С кондиционером и обогревом: в Киеве показали идеальную маршрутку. Фото

В Киеве презентовали новый вид маршрутных автобусов, которые вскоре будут курсировать по улицам города. Кроме того, Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

О новых требованиях OBOZREVATEL сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов. Он отметил, что отныне к перевозчикам будут высокие требования к качеству услуг (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок", – заявил Константин Усов.

По его словам, среди новых условий – обеспечения большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки не менее одного кресла колесного, детской коляски или велосипеда.

Среди других новшеств – автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

"В салоне должен быть размещен информационный стенд утвержденного городом образца. На нем будет фото водителя, номер автобуса, а также другая информация по перевозчика и контактов для обратной связи. Это позволит пассажиру быстрее отправить предложение или жалобу, которая будет обрабатывать городской контактный центр 15-51, а также Служба коммунальных перевозок. Вся информация будет продублирована на английском языке, – добавил замглавы КГГА.

Он также отметил, что по новым условиям водители должны быть обеспечены специальной формой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест. Транспорт также должен отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

По словам чиновника, конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новым условиям. Константин Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока ездить при предварительных договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы объявлять уже по новым условиям и стандартам.

"Общественный транспорт Киева должен стать его визитной карточкой. Ведь киевляне и гости столицы, в частности, зарубежные, заслуживают качественную цивилизованную услугу по перевозке. Поэтому если наши перевозчики планируют и в дальнейшем предоставлять свои услуги, они должны обеспечить их соответствующий уровень", – резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на 4-7 гривен может вырасти цена на проезд в общественном транспорте города. Вопрос новых тарифов уже обсуждается в Киевсовете.