В Киеве установят модульные бетонные укрытия: Кличко рассказал подробности

В Киеве приобретут и установят 20-250 модульных бетонных укрытий. На это из городского бюджета будет выделено 300 миллионов гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Власти города продолжают решать вопросы защиты граждан.

"В течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки. Такое решение приняли сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На этот город выделит 300 миллионов гривен. Главы районов также должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные объекты гражданской защиты.

Напомним, в столице появится остановка-хранилище, построенное с помощью технологии 3D-печати. Подходящий проект представила украинская архитектурная студия Makhno Studio.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве завершили проверку объектов защиты граждан. Более 3 тысяч (65%) помещений признаны пригодными в качестве укрытия, а еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве.

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