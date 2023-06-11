В Киеве закончили проверку укрытий: какие результаты и что дальше

В Киеве завершена проверка объектов защиты граждан. Более 3 тысяч (65%) помещений признаны пригодными как укрытия, а еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Работы по обустройству таких локаций будут продолжаться и дальше.

Так, специальная комиссия завершила проведение внеплановой проверки защитных сооружений Киева. В целом, городские и районные службы совместно с представителями полиции и ГСЧС проинспектировали все 4655 помещений. Пригодны 3041 объект, то есть 65%, еще 973 (21%) – могут быть укрытиями при условии надлежащего устройства. Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия, – 641 (14%).

"Мы получили от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины финальные результаты проверки, продолжавшейся 10 дней: 65% укрытий определены пригодными к использованию, при этом 15% – вообще без всяких замечаний. Эти укрытия имеют необходимое оборудование и оборудование – от принудительной вентиляции и санузлов к средствам пожаротушения и оказанию первой медицинской помощи", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что все 3041 объектов защиты киевляне могут использовать во время воздушной тревоги. Любые манипуляции и искаженные факты только дезориентируют людей. Потому что некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% подходящих помещений.

Пантелеев добавил, что ситуация с непригодными укрытиями и требующими обустройства объектами в разрезе сфер управления выглядит следующим образом:

851 объект (53%) – относятся к сфере управления районных в городе Киеве государственных администраций;

575 объектов (35%) – относятся к частной форме собственности;

170 объектов (11%) – относятся к государственной сфере управления;

18 объектов (1%) – относятся к сфере управления КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве планируется оснастить около 3 тысяч укрытий и хранилищ автоматизированной системой открытия. Это позволит сделать доступ к таким помещениям во время воздушной тревоги гарантированным.

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