В Киеве с помощью технологии 3D-печати построят остановку-хранилище: как будет выглядеть. Фото

В Киеве появится остановка-укрытие, построенное с помощью технологии 3D-печати. Соответствующий проект представила украинская архитектурная студия Makhno Studio.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил основатель студии Сергей Махно. Точные сроки появления объекта гражданской защиты неизвестны.

"Это остановка-хранилище. Она станет надежным спасением для жителей украинских городов, обеспечивая защиту от обстрелов и обломков. Ключевым является то, что проект производится по технологии 3D-печати, это позволяет очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны", – говорится в сообщении.

По его словам, бетонная смесь для строительства остановки-хранилища прошла тщательные испытания на прочность и способность оградить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт.

"Первый такая остановка уже скоро должна появиться в Киеве, далее при содействии местных властей, общин и партнеров проект может быть масштабирован. Это проект, который нужен стране прямо сейчас. Поэтому лично приглашаю органы власти, общественность, коммерческие и некоммерческие организации к сотрудничеству ради безопасности каждого украинца", – резюмировал Махно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве завершили проверку объектов защиты граждан. Более 3 тысяч (65%) помещений признаны пригодными в качестве укрытия, а еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве.

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