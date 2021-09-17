В Киеве установили креативный беговой рекорд Украины. Фото
В Киеве в пятницу, 17 сентября, в парке Муромец был установлен креативный беговой рекорд Украины. Житель столицы Всеволод Севастьянов создал 51-й авторский рисунок в необычном GPS-формате.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Это достижение зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.
Маршрут бегового проекта CreativeRunDvizh был специально разработан в виде известного графического изображения – смайлика. 19 сентября отмечается Международный день рождения "Смайла".
Всего маршрут занял у киевлянина около 5 километров. При этом суммарный километраж на пути к получению звание рекордсмена составил почти 500 км.
"Я невероятно счастлив! Более двух лет мне понадобилось для создания целой коллекции авторских уникальных беговых маршрутов и это только начало. У меня еще достаточно идей, которые увидит Украина и мир. Главное – это мотивация себя и других выходить на пробежку и заниматься спортом", – отметил Севастьянов.
В свою очередь руководитель Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова уточнила, что впервые в реестр вносится номинация формата GPS-art.
В коллекции рекордсмена необычные беговые маршруты в разных районах столицы. Рисунки напоминают силуэты зверей, а также ситуативные треки на тему национальных праздников, игр национальной сборной по футболу, вакцинации и другие.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец сделал в яйце более 52 тысяч отверстий и установил два мировых рекорда.