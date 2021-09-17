В Киеве установили креативный беговой рекорд Украины. Фото

В Киеве в пятницу, 17 сентября, в парке Муромец был установлен креативный беговой рекорд Украины. Житель столицы Всеволод Севастьянов создал 51-й авторский рисунок в необычном GPS-формате.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Это достижение зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Маршрут бегового проекта CreativeRunDvizh был специально разработан в виде известного графического изображения – смайлика. 19 сентября отмечается Международный день рождения "Смайла".

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Всего маршрут занял у киевлянина около 5 километров. При этом суммарный километраж на пути к получению звание рекордсмена составил почти 500 км.

"Я невероятно счастлив! Более двух лет мне понадобилось для создания целой коллекции авторских уникальных беговых маршрутов и это только начало. У меня еще достаточно идей, которые увидит Украина и мир. Главное – это мотивация себя и других выходить на пробежку и заниматься спортом", – отметил Севастьянов.

В свою очередь руководитель Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова уточнила, что впервые в реестр вносится номинация формата GPS-art.

В коллекции рекордсмена необычные беговые маршруты в разных районах столицы. Рисунки напоминают силуэты зверей, а также ситуативные треки на тему национальных праздников, игр национальной сборной по футболу, вакцинации и другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец сделал в яйце более 52 тысяч отверстий и установил два мировых рекорда.