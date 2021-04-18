Украинец сделал в яйце более 52 тысяч отверстий и установил два мировых рекорда. Впечатляющие фото

Украинский мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из Владимир-Волынского сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия, а затем в скорлупе куриного яйца еще 33 436 отверстия.

Об этом написала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. В субботу, 17 апреля, зарегистрировали два мировых рекорда, которые установил мужчина.

"17 апреля 2021 в Владимир-Волынском мы провели регистрацию сразу двух мировых рекордов – " Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца" и "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца", – написала Ветрова.

Мужчина создал два произведения искусства:

я в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия. Диаметр каждого из них 0,2 мм. Практически между отверстиями расстояние на скорлупе осталась шире нити,

в скорлупе куриного яйца просверлил 33 436 отверстия диаметром 0,15 мм. Практически, это отверстия диаметром как человеческий волос. Для этой ювелирной работы мастеру понадобился месяц ежедневной кропотливой работы и 55 сверл.

Всего в коллекции мужчины почти 500 уникальных работ из скорлупы яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями, ни одна из которых не повторяется. Украинского художника в мире называют "Волынский Фаберже".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский гонщик Дэн Паркер планирует побить мировой рекорд скорости, установленный в 2012 году.