В Киеве упало количество новых больных COVID-19

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 28 марта, заразились 402 человека. Это значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 по 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.

В Киевской области зафиксировали 518 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 159 769 киевлян, в области – 93 959.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3334 человека (+25 за сутки), вылечились 105 118 пациентов (+217). Продолжают бороться с вирусом 51 317 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве. covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина может заключить договор на поставку вакцины от коронавируса американского производителя, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.