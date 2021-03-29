В Киеве упало количество новых больных COVID-19

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:44, 29.03.2021 Обновлено: 09:17, 29.03.2021

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 28 марта, заразились 402 человека. Это значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 по 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.

В Киевской области зафиксировали 518 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 159 769 киевлян, в области – 93 959.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3334 человека (+25 за сутки), вылечились 105 118 пациентов (+217). Продолжают бороться с вирусом 51 317 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина может заключить договор на поставку вакцины от коронавируса американского производителя, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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