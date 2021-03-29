У Києві впала кількість нових хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Життя столиці 08:44, 29.03.2021 Оновлено: 09:17, 29.03.2021

На коронавірус у Києві за минулу добу, 28 березня, заразилися 402 людини. Це значно нижче, ніж реєстрували в столиці весь минулий тиждень – з 23 до 27 число щоденний приріст хворих у середньому становив 1200 осіб.

У Київській області зафіксували 518 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в місті інфіковані вже 159 769 киян, в області – 93 959.

Померли від COVID-19 у Києві всього 3334 особи (+25 за добу), вилікувалися 105 118 пацієнтів (+217). Продовжують боротися з вірусом 51 317 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна може укласти договір на поставку вакцини від коронавірусу американського виробника, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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