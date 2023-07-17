В Киеве у станции метро "Берестейская" убрали МАФы и обустроили зеленую зону. Фото

В Киеве возле станции метро "Берестейская" на месте разодетых МАФов обустроили зеленую зону. Коммунальщики высадили 1200 многолетних и 900 злаковых растений, а также посеяли газон на 700 кв. м.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя". Работы на этой локации еще не завершены.

"Еще одна зеленая зона, спасенная от засилья киосков – территория возле метро Берестейская. Здесь работы по благоустройству еще продолжаются, о том этот участок уже имеет кардинально иной вид. Так, на улице Лагерной высадили уже более 1200 многолетних и 900 злаковых растений. Отныне здесь группами растут гисоп, астра Морозко, эхинацея, ромашки, лилейники, фалярис, пеннисетум, сныть, книфофея, осока, энотера. Также высажено 300 кустов бирючины и посеян газон на 700 кв. м.", – рассказали в пресс-службе.

В "Киевзеленстрое" добавили, что в отличие от МАФов растения не только добавляют просторного уюта, но и чистят воздух, что особенно важно для пешеходных улиц вдоль автомобильных дорог.

Напомним, в Оболонском районе Киева продолжают строительство моста-волны, соединяющего остров Оболонский и парк "Наталка". Специалисты начали монтировать блоки для установки конструкции перехода.

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