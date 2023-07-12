В Киеве начала цвести аллея гортензий протяженностью почти километр: где можно увидеть красоту. Фото

В Днепровском районе Киева начала цвести аллея гортензий протяженностью почти 1000 метров. В прошлом году на Русановской набережной высадили 458 кустов, а в этом – еще 160.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". В зависимости от сортов, насладиться красотой цветов можно в июле-августе и вплоть до сентября-октября.

"Вы знали, что на Русановской набережной цветет аллея гортензий длиной почти 1000 метров? В 2022 году здесь высадили 458 кустов, а в этом году – еще 160… Эти кусты с пышными соцветиями – неприхотливы в удержании и устойчивы к морозу. кустам все же нужно солнце хотя бы в течение части суток, однако не желательны постоянные прямые лучи. По разным данным, в природе насчитывают до 80 видов этого растения. Гортензии могут быть и невысокими кустарниками 50 см, а могут достигать и 2,5 м", – говорится в сообщении.

В "Киевзеленстрое" добавили, что эти цветы также можно увидеть в парке с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, в самом центре столицы на Владимирском проезде № 2 были высажены 130 кустов вдоль дорожек, создавая цветущие коридоры, в парке "Наталка". В парке "Отрадный" 72 гортензии, подаренные меценатами, стали украшением центральной аллеи.

Напомним, в нескольких местах Киева установили гигантские деревянные качели. В частности, одна из них расположена в известном месте отдыха жителей столицы – на Трухановом острове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева продолжают строительство моста-волны, соединяющего остров Оболонский и парк "Наталка". Специалисты начали монтировать блоки для установки конструкции перехода.

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