В Киеве начали монтировать блоки для моста-волны на Оболони. Фото

В Оболонском районе Киева продолжают строительство моста-волны, который соединит остров Оболонский и парк "Наталка". Специалисты начали монтировать блоки для установки конструкции перехода.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Планируется, что до конца года все работы будут завершены.

"На новом пешеходном мосту-волне, соединяющем остров Оболонский и парк "Наталка", уже монтируют блоки. В настоящее время идет установка первого блока – конструкции, которая станет визитной карточкой моста", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что у опор будущего моста ведутся активные подготовительные работы по дальнейшему монтажу конструкций.

Напомним, в Киеве продолжается строительство пешеходного моста из парка "Наталка" на Оболонский остров и обустройство его территории. Для отдыха посетителей создадут все необходимые условия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.

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