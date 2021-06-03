В Киеве Tesla на скорости протаранила столб. Видео

В Голосеевском районе Киева вечером, 2 июня, Tesla Model S 85 на скорости въехала в электроопору. По словам водителя, авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, 24-летний автолюбитель в момент ДТП был трезв (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП произошло на Столичном шоссе. Как рассказал водитель, во время движения у Tesla лопнуло заднее правое колесо. В результате, он потерял управление авто, съехал с проезжей части и протаранил электроопору, которая от удара упала. Киевлянин не пострадал", – рассказал наш собеседник.

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