В Киеве под Подольско-Воскресенском мостом произошло тройное ДТП. Фото

В Подольском районе Киева в четверг, 3 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Машины столкнулись на улице Набережно-Рыбальская под Подольско-Воскресенском мостом.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, предварительно, алкоголя в крови водителей не обнаружено.

"Якобы, водитель Toyota не придерживался дистанции и протаранил Chevrolet в заднюю часть. В результате удара последний влетел в отбойник, задев автомобиль Ford. К счастью, ни один из водителей не пострадал", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Днепровском районе Киева 18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку.

На Столичном шоссе в районе Выдубицкого монастыря произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Микроавтобус на скорости протаранил отбойник. В Соломенском районе столицы 20 мая в результате столкновения с Chevrolet автомобиль Ford перевернулся на крышу.

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