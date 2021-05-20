В Киеве столкнулись два автомобиля: в результате аварии Ford опрокинулся на крышу. Фото

В Соломенском районе Киева в четверг, 20 мая, в результате столкновения с Chevrolet автомобиль Ford перевернулся на крышу. Участников ДТП от травм спасли ремни безопасности.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, ДТП произошло на пересечении улиц Героев Севастополя и Патриотов.

"Предварительно было установлено, что Chevrolet выезжая на перекресток не уступил дорогу Ford и протаранил его. В результате столкновения, последний перевернулся. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

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В Днепровском районе Киева 18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку. В Ирпене Киевской области 19 мая произошло ДТП с участием Opel и Mercedes. В результате лобового столкновения элитное авто отбросило в здание магазина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 20 мая, на Столичном шоссе в районе Выдубицкого монастыря произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Микроавтобус на скорости протаранил отбойник.