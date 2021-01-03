В Киеве снова увеличилось количество больных COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки обнаружили 370 заражений коронавирусом. Общее количество инфицирований в городе на утро 3 января выросло до 113 649 случаев.

Так столица вновь попала в список регионир-лидеров по суточному приросту больных. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни еще 21 киевлянина, а в целом от последствий этой болезни умерли 1963 человека. Тогда как 181 житель столицы поборол недуг, в общем вылечились уже 40 234 пациента.

Ежедневный прирост больных коронавирусом в Киеве СНБО

В Киевской области зафиксировали 303 новых случая коронавируса, поэтому сейчас в регионе насчитывается 60 541 случай заражения.

Еще один пациент умер от COVID-19 (всего 977), при этом 340 человек вылечились за сутки (всего 36 923).

Ежедневный прирост больных коронавирусом в Киевской области СНБО

Коронавирус в Киеве и области СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на одной из станций метро в центре Киева возникла потасовка. В частности, на входе собрались десятки людей, некоторые были без защитных масок.