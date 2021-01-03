У Києві знову збільшилася кількість хворих на COVID-19 за добу

У Києві за добу виявили 370 заражень коронавірусом. Загальна кількість інфікувань у місті на ранок 3 січня зросла до 113 649 випадків.

Так столиця знову потрапила до списку регіонір-лідерів за добовим приростом хворих. Про це свідчать дані сайту Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Минулої доби COVID-19 забрав життя ще 21 киянина, а загалом від наслідків цієї хвороби померли 1963 особи. Тоді як 181 житель столиці поборов недугу, загалом вилікувалися вже 40 234 пацієнти.

Щоденний приріст хворих на коронавірус у Києві РНБО

У Київській області зафіксували 303 нові випадки коронавірусу, тож нині в регіоні нараховується 60 541 випадок зараження.

Ще один пацієнт помер від COVID-19 (загалом 977), водночас 340 осіб вилікувалися за добу (всього 36 923).

Щоденний приріст хворих на коронавірус у Київській області РНБО

Коронавірус у Києві та області РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на одній зі станцій метро в центрі Києва виникла штовханина. Зокрема, на вході зібралися десятки людей, деякі були без захисних масок.