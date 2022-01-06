В Киеве на улицах возле НСК "Олимпийский" установили антипарковочные столбики. Фото

В Печерском районе Киева коммунальщики для удобства и безопасности пешеходов установили специальные антипарковочные столбики. Они появились на улицах, которые прилегают к НСК "Олимпийский".

Об этом сообщили в пресс-службе Печерской райгосадминистрации столицы. Работы провели сотрудники КП "Киевавтодор".

"Ежедневно ведутся активные работы по уборке проезжей части и тротуаров. Также дорожники продолжают установку антипарковых столбиков на тротуарах для безопасности и комфорта пешеходов. Установка ограничительных столбиков улучшает комфорт и безопасность пешеходов, предотвращает хаотическую парковку автомобилей на тротуарах и обеспечивает беспрепятственное зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети в районе", – отметили в РГА.

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Напомним, в Печерском районе Киева дорога возле здания Пассажа стала доступна для проезда и парковки для всех желающих.

Ранее заезд на самую дорогую улицу столицы был перекрыт нелегальными парковщиками, которые установили тут шлагбаум и светофор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.