В Киеве школьники вернутся за парты: власти назвали дату
В Киеве в понедельник, 22 ноября, возобновиться очное обучение в шоклах. Оно коснется учеников все классов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", – сообщил Кличко.
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