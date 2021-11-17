В Киеве школьники вернутся за парты: власти назвали дату

В Киеве в понедельник, 22 ноября, возобновиться очное обучение в шоклах. Оно коснется учеников все классов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", – сообщил Кличко.

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