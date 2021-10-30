Кличко о 'красной' зоне в Киеве: этот локдаун только для невакцинированных

С 1 ноября Киев входит в "красную" зону коронавирусного карантина. Однако ограничения, вводимые при таком уровне эпидемической опасности, не будут действовать в столичных учреждениях, если 100% их работников и посетителей вакцинированы. Локдаун будет только для тех киевлян, которые не вакцинированы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". По словам городского головы столицы, Киев сейчас лидирует по вакцинации (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

"У нас вакцинировано более 2 млн жителей, из них один миллион сто пятьдесят — второй дозой. Помимо этого в городе Киеве сейчас очень плохая статистика и с 1 ноября город входит в красную зону. Сегодня в нашем городе умерло 54 человека. Ситуация крайне сложная и мы делаем все, чтобы помогать из городского бюджета и врачам, мотивируя их, и закупаем кислород. С кислородом у нас проблем нет. Ситуация напряженная, однако мы все работаем вместе", – рассказал Кличко.

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Мэр Киева отметил, что городские власти будут сотрудничать с полицией, чтобы контролировать соблюдение ключевых правил карантина, прописанных для "красной зоны".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас локдаун в Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев официально отнесли в "красную" зону. С 1 ноября в столице будет действовать ряд ограничений, предусматривающих этот уровень карантинной ситуации.