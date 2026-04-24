В Киеве 'Шахед' влетел в озеро и взорвался. Видео

В одном из районов Киева во время утренней вражеской атаки в пятницу, 24 апреля, дрон-камикадзе "прилетел" в озеро. Вследствие этого произошла детонация боевой части "Шахеда".

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, утром пятницы, 24 апреля, врага атаковал Киев несколькими дронами-камикадзе. По словам мэра Виталия Кличко, было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города.

Впоследствии, в соцсетях опубликовали видео, как один из российских "Шахедов" очень низко пролетает над частными домами, а затем падает в озеро и взрывается. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения: две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью оккупанты атаковали Одессу. В городе зафиксировано попадание в жилые дома. Есть пострадавшие, погибли супруги.

