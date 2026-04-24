Киев утром атаковали вражеские дроны: зафиксировано падение обломков. Все подробности

В Киеве в пятницу, 24 апреля, утром во время воздушной тревоги раздались взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе воздушных сил ВСУ уточнили, что группа БпЛА на Киевщине движется курсом на столицу.

Впоследствии мэр проинформировал, что обломки вражеских БПЛА упали на двух локациях в Соломенском районе. На территорию нежилой застройки и в водоем.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения: две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью оккупанты атаковали Одессу. В городе зафиксировано попадание в жилые дома. Есть пострадавшие, погибли супруги.

