Местами небольшой снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды на Киевщине на 9 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 9 января, местами ожидается небольшой снег. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 9 января. Местами небольшой снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла, в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем 0-2°С мороза", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Украгидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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