В Киеве водителей и пешеходов призвали быть внимательными на улицах из-за сложных погодных условий

В Киеве водителей призвали быть осторожными на дорогах города из-за осложнений погодных условий и соблюдать ПДД. Также работают коммунальные службы, которые убирают и вывозят снег.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Кроме того, в столице продолжается противогололедная обработка улиц, для чего привлечено 180 единиц спецтехники.

"Водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Также напоминаем, что в период снегопадов или гололедицы не нужно оставлять авто по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике", – призывали в прессслужбе.

В КГГА также напомнили пешеходам, что во время гололеда необходимо переходить дорогу только в определенных местах на зеленый сигнал светофора. В темное время суток нужно одевать световозвращающие элементы.

"Узкие тротуары, лестницы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта обрабатывают 153 работника в составе 24 бригад по ручной уборке. Придомовые территории убирают почти 3,5 тысячи работников управляющих компаний. С целью предупреждения травматизма и избегания аварийных ситуаций, быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по городу", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 9 января, местами ожидается небольшой снег. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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