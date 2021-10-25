В Киеве ресторан объявил, что будет принимать клиентов без масок и сертификатов: полиция проводит проверку. Фото

В Шевченковском районе Киева ресторан Nebos разместил объявление о том, что будет принимать клиентов без масок и сертификатов о вакцинации. Заведение расположено на улице Малой Житомирской, 3/4.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Заведение общественного питания находится практически на Майдане Незалежности.

"В Киеве появилось заведение, которое выступает против карантина. Вегетарианский ресторан открыто отказывается выполнять карантинные ограничения: для посещения не обязательно иметь прививку от коронавируса и даже надевать маску. Улица Малая Житомирская 3/4", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото, можно увидеть, что объявление о том, что ресторан готов принимать клиентов без масок и сертификатов находится на входе в заведение.

В пресс-службе столичной полиции OBOZREVATEL уточнили, что по данному факту проводят проверку.

Напомним, в столице карантинные ограничения, которые предусмотрены "красной" зоной, не коснуться тех, кто получил полный курс прививок от COVID-19. В частности, такие граждане смогут свободно передвигаться в городе.

В Киеве в случае введения "красной" зоны карантина несовершеннолетние смогут посещать ТРЦ только вместе с взрослыми. При этом у сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение лета Департамент здравоохранения КГГА подготовил дополнительные места в больнице для больных коронавирусом на случай увеличения количества заболевших. Всего в столице имеется более 5,5 тысяч коек.