В Киеве подростки не смогут посещать ТРЦ без взрослых: названа причина

В Киеве в случае введения "красной" зоны карантина несовершеннолетние смогут посещать ТРЦ только вместе с взрослыми. При этом у сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КМДА.

Кроме того, в случае локдауна также в столице дополнительно введут следующие запреты:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

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перевозки пассажиров общественным транспортом - трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси - в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспорта;

работа учебных заведений коммунальной формы собственности кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата).

деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата)

посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата)

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата)

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата)

проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина.

В столице карантинные ограничения, которые предусмотрены "красной" зоной, не коснуться тех, кто получил полный курс прививок от COVID-19. В частности, такие граждане смогут свободно передвигаться в городе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 октября зарегистрировали 546 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 14 634 граждан.