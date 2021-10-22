В Киеве ограничения "красной" зоны будут действовать не для всех: власти рассказали об исключениях

В Киеве карантинные ограничения, которые предусмотрены "красной" зоной, не коснуться тех, кто получил полный курс прививок от COVID-19. В частности, такие граждане смогут свободно передвигаться в городе.

Об этом во время пресс-конференции заявила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко. По ее словам, привитые от коронавируса смогут жить обычной жизнью.

"Будущие ограничения, которые есть в "красной" зоне, прежде всего касаться невакцинированных. Вакцинированы – те, кто имеет две дозы и сертификат. Они смогут свободно передвигаться, жить обычной жизнью, пользоваться всеми выгодами, общаться с людьми как обычно", – уточнила Старостенко.

Видео дня

Она добавила, что полный курс вакцинации от COVID-19 получили более одного миллиона киевлян. Всего в столице сделали более двух миллионов прививок.

Старостенко призвала жителей города прививаться, так как в Киеве имеется достаточное количество вакцин.

Напомним, ранее мэр Киева Кличко сообщил, что столица в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина. Ситуация с распространением коронавируса в городе ухудшается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 октября зарегистрировали 1323 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 23 785 граждан.