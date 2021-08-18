В Киеве разгорелся скандал вокруг установки сцены на месте захоронения людей: появилось объяснение. Фото

В Киеве сцену для праздничного концерта установили на месте возможного братского захоронения. Конструкции поставили напротив Мариинского дворца на площади Конституции.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель главы КГГА Владимир Прокопив. По его словам, захоронение внесено в реестр недвижимых памятников.

"Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит просто-таки на памятном знаке", – написал Прокопив.

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Как стало известно OBOZREVATEL, на площади пройдет концерт всемирно известного итальянского певца Андреа Бочелли "Голос моей души".

Организаторы выступления в комментарии нам отметили, что памятный знак достался Украине в наследие от Советского Союза. Он установлен в честь участников большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады.

В тот момент украинская власть смогла победить большевиков, а останки погибших участников были похоронены в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка.

Памятный знак был установлен в 1935 году на месте предполагаемого захоронения и на нем была надпись антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись был сбит и большинство элементов памятника было разрушено.

"Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. К тому же сам он никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроенно, а также запланирован демонтаж постамента", – отметили организаторы концерта.

Они добавили, что во время событий 1917-1921 годов на территории Мариинского парка было похоронено большое количество людей. Это были как сторонники большевиков, так и жертвы "красного террора". Места конкретных захоронений не известны, так как поисковые работы не проводились.

"Нет никаких подтверждений, что захоронение осуществлялись именно на территории, где сейчас находится площадь Конституции. И именно в том месте, где был установлен советский памятный знак. Тем не менее было предложено, что после демонтажа остатков памятника планируется установить мемориальную плиту, чтобы выразить уважение к каждому погибшему – "В этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917-1921 годов", – резюмировали организаторы концерта.

Благотворительные средства, которые будут собраны на этом концерте, пойдут на создание Центра современного искусства – Музея Ивана Марчука.

Додамо, во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находился красный тротуар и прямо возле остатков памятника работал ди-джей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни возле Мемориала рабочие начали устанавливать исторические декорации, призванные отразить быт украинцев в разные десятилетия. Позднее инсталяции снесли.