В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни снесли "советские" декорации, произошли стычки. Фото и видео

В Киеве активисты начали сносить инсталляции, которые были установлены на Аллее Героев Небесной Сотни. На месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Об этом сообщило издание Hromadske. Около десятка молодых людей уже убрали одну из конструкций (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На записи можно увидеть, что активисты расшатывали стены павильонов таким образом, чтобы не повредить деревья. Сразу за инсталляциями находятся портреты погибших на Майдане и Мемориал им посвященный.

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Как написал на своей странице в социальной сети Facebook Александр Рудоманов, правоохранители задержали нескольких активистов.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"После того, как будут проведены необходимые следственные действия, будет приниматься решение", – уточнили в полиции.

Напомним, как сообщил на своем официальном Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, руководство Музея Революции Достоинства уведомило, что установка "инсталляции" была согласована с ними.

"Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента. Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов", – подчеркнул Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни возле Мемориала рабочие начали устанавливать павильоны, которые должны отобразить украинский быт разных эпох. Некоторые киевляне негативно восприняли такую идею.