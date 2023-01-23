В Киеве рассмотрят петицию по сносу ''храма-МАФа'' УПЦ МП возле Музея истории Украины

В Киевском городском совете рассмотрят петицию относительно сноса "храма-МАФа" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины. Соответствующая петиция набрала необходимые 6 тысяч голосов.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте Киевсовета. Здание было незаконно установлено в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

Как отмечалось в электронной петиции, сооружение нарушает следующие нормы и обязательства:

находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство;

нарушает ансамбль археологического комплекса "Десятинная церковь";

капитальное сооружение не имеет почтового адреса и потому не может использоваться гражданами, ведь по сути является строительной площадкой.

Электронное обращение менее чем за месяц собрало необходимое количество голосов и теперь его рассмотрит киевская городская власть.

Стоит добавить, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддержал идею сноса "храма-МАФа" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева хотят переименовать улицу Николая Лескова. Ее предложили назвать в честь выдающегося грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

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