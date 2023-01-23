В Киеве рассмотрят петицию по сносу "храма-МАФа" УПЦ МП возле Музея истории Украины
В Киевском городском совете рассмотрят петицию относительно сноса "храма-МАФа" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины. Соответствующая петиция набрала необходимые 6 тысяч голосов.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Киевсовета. Здание было незаконно установлено в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.
Как отмечалось в электронной петиции, сооружение нарушает следующие нормы и обязательства:
- находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство;
- нарушает ансамбль археологического комплекса "Десятинная церковь";
- капитальное сооружение не имеет почтового адреса и потому не может использоваться гражданами, ведь по сути является строительной площадкой.
Электронное обращение менее чем за месяц собрало необходимое количество голосов и теперь его рассмотрит киевская городская власть.
Стоит добавить, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддержал идею сноса "храма-МАФа" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины.
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