В Минкульте поддержали демонтаж "Храма-МАФа", установленного возле Десятинной церкви в Киеве

"Храм-МАФ" УПЦ МП, расположенный возле Десятинной церкви в Киеве, должен быть демонтирован. Самовольный захват участка, на котором он находится, начался в 2008 году.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Три года уже длится судебный процесс по сносу незаконно установленного сооружения.

"Храм-МАФ" возле Десятинной церкви должен быть демонтирован – это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, которая незаконно расположена на территории Национального музея истории Украины, является самочинным строительством и построено Религиозной общиной УПЦ МП, – подчеркнул Ткаченко.

Министр уточнил, что самовольный захват участка начался в 2008 году – тогда сооружение имело вид трех сблокированных киосков. В 2012 году во времена беглого президента Виктора Януковича началось "узаконение" незаконного строительства. Он подчеркнул, что никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, УПЦ МП никогда не получало.

"Еще с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта. Министерство привлечено к делу как третья сторона и способствует этому процессу", – отметил Ткаченко.

По его словам, следующее судебное заседание по сносу МАФа назначено уже на 18 января 2023 года.

"Есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зарегистрировали петицию, которой предложили снести "храм-МАФ" УПЦ МП, расположенный возле Национального музея истории Украины. Отмечается, что это здание было незаконно установлено в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

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