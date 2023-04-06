В Киеве предложили разорвать все договоры, которые столица заключила с УПЦ МП

В Киеве предложили расторгнуть все договоры, которые город заключил с УПЦ МП. В частности, это касается аренды коммунального имущества и земельных участков.

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Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета. За сутки электронное обращение набрало необходимые 6 тысяч голосов для того, чтобы его рассмотрели столичные власти.

"Мы требуем от городских властей Киева принять решение о расторжении всех договоров, заключенных между Киевсоветом, КГГА, их структурными подразделениями, подчиненными коммунальными организациями, учреждениями и предприятиями и Украинской православной церковью ("УПЦ МП")", – говорится в тексте петиции.

Так, автор электронного документа призвал разорвать следующие договоры, которые столица заключила с Московским патриархатом:

коммунального обслуживания;

аренды коммунального имущества;

аренды коммунальных земельных участков;

о праве пользования коммунальными земельными участками и коммунальным имуществом;

на обслуживание сетей тепло-, водо-, газоснабжение и водоотвод;

на вывоз мусора;

другие договоры и решения, которыми УПЦ МП предоставлены права на пользование коммунальным имуществом, землей, услугами и т.п.

Автор петиции добавил, что Киевсовет, как орган местного самоуправления, уполномочен разрывать договоры, в которых он выступает стороной.

"Так называемая "Украинская православная церковь", известная в обществе как УПЦ МП – это враждебная Украине коллаборационистская организация, которая де-факто выполняет роль структурного подразделения ФСБ в Украине", – резюмировал киевлянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. Однако они продолжают находиться на территории Национального заповедника.

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