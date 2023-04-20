Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ в Киеве, – мэр Кличко

В четверг, 20 апреля, Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора России. Также Киевсовет обратился к правительству о возвращении имущества в государственную собственность.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале. Решение о расторжении соглашения во время заседания Киевсовета поддержали 73 депутата.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", – говорится в сообщении мэра.

Напомним, что посольство Российской Федерации в Киеве находится в Соломенском районе столицы. Россия арендовала 0,39 га земли на Воздухофлотском проспекте, 27.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля Киевсовет рассматривал вопрос расторжения договора аренды земли с посольством страны-агрессора России.