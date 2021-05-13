В Киеве пьяный иностранец на BMW въехал в "дом Петра I". Фото

В Подольском районе Киева 12 мая BMW на польских номерах въехал в дом, который является памятником архитектуры национального значения. За рулем авто находился иностранец.

Информированный источник OBOZREVATEL рассказал, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, Драгер показал 1,95 промилле алкоголя в крови водителя. Это показатель почти в 10 раз превышает допустимый уровень.

На мужчину составили административные материалы по статьям 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), 124 (нарушение ПДД) и 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Отметим, что в результате аварии пострадало здание, возведенное в начале XVIII века – Каменица киевского войта, также известное как "Дом Петра I". Оно расположено на улице Константиновской 6/8.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая на столичном мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Nissan перевернулся на крышу.

В Киеве 29 апреля легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике. В Голосеевском районе на улице Заболотного случилась авария с участием легковушки и элитного внедорожника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 12 мая на пересечении улицы Семьи Сосниных и проспекта Любомира Гузара перевернулась бетономешалка. Драгер показал 1,4 промилле алкоголя в крови водителя.