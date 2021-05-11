В Киеве на мосту Патона в результате ДТП перевернулся автомобиль. Фото

В Киеве в ночь с 10 на 11 мая на мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Nissan перевернулся на крышу.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на водителя автотранспорта составили два админматериала (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Направляясь в сторону правого берега Nissan въехал в пластиковое ограждение. На женщину-водителя составили протоколы по статьям 124 (нарушение правил дорожного движения) и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП", – уточнил наш собеседник.

Как сообщил Киев Оперативный прибор Драгер показал 3,4 промилле алкоголя в крови у владельца авто.

29 апреля в том же районе на улице Академика Заболотного во время движения загорелся микроавтобус. В Соломенском районе Киева 29 апреля произошло тройное ДТП с участием маршрутки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 апреля легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.