В Киеве на мосту Патона в результате ДТП перевернулся автомобиль. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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2,2 т.
Драгер показал 3,4 промилле алкоголя в крови у водителя

В Киеве в ночь с 10 на 11 мая на мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Nissan перевернулся на крышу.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на водителя автотранспорта составили два админматериала (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Направляясь в сторону правого берега Nissan въехал в пластиковое ограждение. На женщину-водителя составили протоколы по статьям 124 (нарушение правил дорожного движения) и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП", – уточнил наш собеседник.

Как сообщил Киев Оперативный прибор Драгер показал 3,4 промилле алкоголя в крови у владельца авто.

Автомобиль перевернулся на крышу.
На водителя составили два админпротокола.
Драгер показал 3,4 промилле алкоголя в крови у водителя.

29 апреля в том же районе на улице Академика Заболотного во время движения загорелся микроавтобус. В Соломенском районе Киева 29 апреля произошло тройное ДТП с участием маршрутки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 апреля легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.

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