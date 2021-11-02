В Киеве полиция устроила рейды в общественном транспорте: проверяют COVID-сертификаты. Видео

В Киеве 1 и 2 ноября полиция проводит рейды в общественном транспорте. У пассажиров проверяют сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщают Telegram-каналы Киев INFO и KIEVMAP. Полицейские активно требовали COVID-документы, не обошлось и без скандалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Некоторые пассажиры без сертификатов возмущались и не хотели выходить с транспорта.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии "Украинской правде", в течение 1 ноября проверили 482 автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутки. При этом выявили 20 случаев отсутствия ководных документов, необходимых для проезда. В каждом случае на нарушителя был составлен административный протокол.

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За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление и в транспорте - 113 постановлений.

Напомним, в случае отсутствия необходимых документов у пассажиров правоохранители составляют админпротокол о нарушении правил карантина, который затем направляют в суд для принятия решения.

Предусмотренный КУпАПом штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти вынуждены вводить новые карантинные правила из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С начала сентября количество заболевших и госпитализированных в стране стремительно растет – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев ежедневно, то на прошлой неделе эта цифра достигла 26 тысяч. Несмотря на это, украинцы продолжают нарушать карантин и отказываются вакцинироваться.