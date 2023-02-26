В Киеве пройдет уникальный фестиваль фиалок: известны подробности

В Киеве с 3 по 5 марта проведут фестиваль фиалок. Он состоится в столичном Доме природы.

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Об этом сообщили в пресс-службе заведения. Посетители смогут получить подарочный листик цветка.

"З першим подихом весни ми запрошуємо вас на фестиваль фіалок у Будинку природи. Познайомтесь вперше з різнобарв'ям кольорів фіалок та отримайте безкоштовну консультацію, а для досвідчених колекціонерів учасники виставки готують до показу сорти сенполій селекції останніх років. Живу природу представлятиме клуб колекціонерів сенполій "Бархат", – рассказали в пресс-службе.

На фестивале, кроме цветов, для посетителей представят широкий выбор сопутствующих товаров для их выращивания, а также в подарок можно будет получить листик фиалки. Мероприятие будет проходить с пятницы 3 марта по воскресенье 5 марта включительно.

Часы работы с 11:00 до 18:00 (воскресенье до 17:00), стоимость входного билета – 50 грн – полный; 30 грн – детский/льготный. Дом Природы находится на улице Рогнединской, 3 (вход со двора).

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