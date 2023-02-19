В Киеве начал цвести ''ведьмин орех'', пахнущий апельсинами. Фото

В Киеве начали цвести экзотические кусты родом из Восточной Азии и Северной Америки – Гамамелис весенний. Растение называют "ведьмин орех" и оно пахнет апельсинами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального ботанического сада имени М.М. Гришко НАН Украины. Увидеть кусты можно каждый день недалеко от сада магнолий.

"Гамамелис весенний на участке теплолюбивых растений в Дендрарии Рубцова. Найдете его на холмике между грушами и пиракантой, в направлении сада магнолий", – рассказали в пресс-службе.

В ботсад добавили, что в этом году именно в это место они планируют провести водопровод.

Гамамелис – род листопадных кустарников из семейства гамамелисовых. Кроме латинского названия Hamamelis, это растение в народе было известно как "Ведьмский орех", "орешник ведьмы". Такое название возникло из-за позднего цветения гамамелиса, плоды созревают только к лету следующего года. В диком виде произрастает гамамелис в Восточной Азии, на восточном побережье Северной Америки и в некоторых местах на Кавказе. Следует добавить, что цветы кустов пахнут апельсинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве можно увидеть фантастических зверей по рисункам выдающейся художницы Марии Примаченко. Для этого требуется смартфон и приложение "Киев Цифровой".

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