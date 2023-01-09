В Киеве произошло ДТП с участием Mercedes и авто патрульной полиции: есть пострадавшие. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 8 января, вечером Mercedes протаранил полицейский автомобиль Toyota Prius, в результате чего последние отбросило на тротуар в столб. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Авария в Киеве на Окружной. Mercedes протаранил патрульный Toyota Prius, в результате чего последний отбросило на тротуар у столба возле Мака. Есть потерпевшие", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности машина правоохранителей получила значительные повреждения.

Напомним, в Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель Honda CR-V протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян. В селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки.

Вблизи города Узин Киевской области Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и скончался по дороге в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в среду, 4 января, на 41 километре автодороги "Киев – Ковель" произошла авария с участием четырех автомобилей. Есть потерпевшие.

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