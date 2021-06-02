Над Одесщиной пролетела крупнейшая в истории стая розовых фламинго. Редкие фото

Над территорией Одесской области пролетела крупнейшая за всю историю наблюдений стая розовых фламинго. Птицы остановились на озерах в румынской части дельты Дуная. Отдельные пары даже начали строить из ила гнезда.

Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника, орнитолог Максим Яковлев Facebook. Он рассказал, что 21 мая 60 розовых фламинго заметили в районе Старостамбульского устья. Они полетели в сторону острова Ермаков.

"Через пару дней поступила информация от румынских коллег, которые отметили сразу две стаи фламинго на своей территории. Одна из них, численностью 61 особь, остановилась на озере Тузла, которое фактически является заводью озера Нунтасе, возле села Траян. Еще 53 особи остановились на небольшом озерце Саратурии возле населенного пункта Муригол. Именно на озере Саратурии заметили, что отдельные пары начали строить из ила гнезда", – рассказал Яковлев.

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Орнитолог отметил, что в последнее время фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их численность составляла от одной до 25 особей.

Первое гнездования этих красивых птиц зафиксировали в 2017 году на гиперсоленых берегах озера Сиваш. Тогда ученые нашли 13 гнезд и трех птенцов.

В прошлом году пять фламинго длительное время находились на Тилигульском лимане, а отдельных птиц несколько раз видели даже зимой, в том числе и на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" на юге Одесской области.

" Не совсем понятно, откуда взялись фламинго в дельте Дуная, — продолжает орнитолог. — Ближайшие гнездовые оседлые группы находятся в Малой Азии (примерно 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км). Некоторые орнитологи полагают, что птицы могут быть и частью популяции из северного Казахстана. Именно птицы этой группы осуществляют миграции, и для них отмечен очень широкий разлет на зимовку — от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, до Турции, Кипра и Туниса на запад-юго-запад", - рассказал Яковлев.

Сотрудники заповедника рекомендуют не беспокоить птиц и не создавать ажиотажа из-за их появление. Однако, несмотря на предостережения некоторым фотоохотникам все-таки удалось сделать уникальные кадры.

Напомним, в прошлом году на Тилигульском лимане, который расположен на границе Одесской и Николаевской областей, впервые заметили розовых фламинго.

Также OBOZREVATEL писал, что стая розовых фламинго поселилась на территории Азово-Сивашского национального природного парка у озера Чурюк.