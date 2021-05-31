В водоемах Киева заметили экзотических рыб. Фото

В Киеве в озере Мартышев на Осокорках ученые меньше чем за 2 часа поймали 25 солнечных окуней – экзотических видов из Северной Америки, которые угрожают экосистеме украинских водоемов.

Об этом сообщил "Вечерний Киев". Там отметили, что в последнее время ученые наблюдают увеличение популяции редких рыб.

"Они наращивают свое присутствие также и в Киеве, прежде всего в водоемах Осокорковской поймы, через соединение с Днепром. Среди этих озер наибольшая численность и возрастное разнообразие солнечного окуня наблюдается в озере Мартышев, что, вероятно, связано с наличием значительного количества водной растительности. В ней этот вид с яркой окраской в половозрелом возрасте может скрываться от других хищников. В озерах Небреж и Тяглое солнечный окунь и итальянская рыба-игла встречаются в меньшем количестве. Солнечный окунь пока встречается преимущественно в молодом возрасте", – рассказала доктор философии в области биологии, ведущий инженер Института гидробиологии НАН Украины Юлия Коваленко.

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Ученые отметили, что экзотические рыбы представляют угрозу для местных рыб. В частности от них страдают щуки и обычные окуни.

"Солнечный окунь – хорошая рыба, но довольно вредная. Этот хищник поедает икру и кормовые объекты местных (аборигенных) видов, создавая им пищевую конкуренцию. Также он довольно быстро размножается уже в двухлетнем возрасте. В нерестовый период самец становится агрессивным, защищает кладку икры во время ее развития. Не подпускают на мель другие виды рыб. Из-за значительного присутствия в водоеме солнечного окуня прежде всего страдают хищные виды, такие как окунь речной и щука ", – отметила Коваленко.

Впервые солнечного окуня зафиксировали в Украине еще в 1946 году. А уже в последние десятилетия он распространился на водохранилищах Днепра. Из-за глобального потепления эта рыба добралась до водоемов Киевщины.

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