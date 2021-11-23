В Киеве произошла "пьяное" ДТП: обломки машин разбросало по дороге. Фото и видео

В Киеве в ночь с 22 на 23 ноября на проспекте Науки, 56 произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, один из водителей был пьян.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Сила удара была такой, что обломки машин разбросало на несколько десятков метров вокруг (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Лобовое столкновение двух легковых автомобилей, Renault Megane и Daewoo Nexia, обломки авто разбросаны по всей дороге. Виновник аварии надул в Драгер 2,2 промилле", – говорится в сообщении.

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Отметим, согласно данным Google Maps, в столице во вторник, 23 ноября, образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением наблюдаются на проспекте Романа Шухевича (от пересечения с бульваром Перова и до проспекта Степана Бандеры), на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", на проспектах Победы, Освобождения и Броварском (до метро "Левобережная").

Пробки повлияли на скорость автомобилей на проспектах Юрия Гагарина, Соборности и Николая Бажана, на Надднепрянском шоссе (два ДТП на участке дороги от Дарницкого моста и до моста Патона), Окружной и Кольцевой дорогах, улицах Вадима Гетьмана (в обе стороны), Борщаговской и Набережно-Рыбальской (ДТП).

Отметим, из-за пробок произошел сбой в работе общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе КП "Киевпасстранс", с задержкой двигаются автобусы №21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусы №29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в понедельник, 22 ноября, на Бориспольском шоссе автомобиль Ford на скорости протаранил бензовоз. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.