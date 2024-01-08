В Киеве произошел прорыв водопровода, затопило проезжую часть: в КГГА опровергли утечку нечистот. Фото и видео

Вечером 8 января в сети сообщили, что в Святошинском районе Киева прорвало канализацию и одну из улиц затопило нечистотами. В Киевской городской госадминистрации позже заявили, что был поврежден водопровод и произошла утечка холодной воды. Информацию про нечистоты там опровергли.

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В местных Telegram-каналах распространили фото и видео инцидента и писали, что нечистоты якобы заливали автомобили. ЧП произошло на бульваре Жуля Верна. В сети опасались того, какие последствия принесет эта ситуация из-за того, что на столицу надвигаются морозы до -13 градусов.

На официальном Telegram-канале КГГА опровергли эту информацию и проинформировали, что специалисты Киевводоканала и Киевавтодора работают над ликвидацией поврежденного водопровода на Борщаговке.

Как сообщили в администрации, аварийная бригада перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались два жилых дома, говорится в сообщении.

Там добавили, что произошло "повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть".

"Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городские власти и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы", – отметили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице, согласно прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание. В связи с этим Совет обороны Киева поручил управляющим компаниям подготовиться, чтобы не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций.

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