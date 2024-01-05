Защита систем отопления и круглосуточная работа "пунктов несокрушимости": в Киеве готовятся к резкому похолоданию

В столице, согласно прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание. В связи с этим Совет обороны Киева поручил управляющим компаниям подготовиться, чтобы не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сильные морозы ожидаются 13-14 января.

"По прогнозу синоптиков в Киеве ожидается резкое похолодание. Поэтому жилищно-эксплуатационные предприятия, управляющие компании всех форм собственности, ОСМД и ЖСК должны подготовиться, чтобы предотвратить замерзание системы отопления в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения. При этом обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей жилых домов, где расположены отопительные сети.

"Совет обороны также постановил срочно ликвидировать выявленные недостатки, а именно: восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки", – подчеркнули в пресс-службе.

Со своей стороны, в Киевской городской военной администрации сообщили, что также было принято решение, чтобы организовать работу всех "пунктов несокрушимости" в круглосуточном режиме. Кроме того, они должны быть обеспечены всем необходимым.

"Киев и его жители должны быть максимально защищены. Мы должны предусматривать будущие угрозы и риски для столицы Украины и превентивно реагировать на потенциальные опасности для предотвращения критических ситуаций. Последние массированные ракетные удары еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в частности, по объектам критической инфраструктуры", – добавили в КГВА.

Следует добавить, что согласно информации портала Sinoptik, сильные морозы ожидаются 13-14 января.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь в нем в единый сервис объединили карты укрытий и пунктов обогрева в столице.

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